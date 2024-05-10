«القاهرة»: لدينا 137 ناديا و76 مركز شباب في المحافظة

كشف تقرير لمحافظة القاهرة أن عدد النوادي في المحافظة عام 2023 بلغ نحو 137 ناديا، ومن المتوقع زيادتها إلى نحو 148 ناديا بفارق 11 ناديا، بينما مراكز الشباب تبلغ 76 مركزا ومن المتوقع زيادتها إلى نحو 82 مركز، وبلغ إجمالي الأعضاء العاملين بمراكز الشباب نحو 48 ألفًا و571 نسمة لكل مركز، ومن المتوقع زيادتها إلى 52 ألفًا و348 نسمة لكل مركز.

مراكز الشباب في القاهرة

وأشار التقرير إلى أنّه لا توجد مراكز شباب في أحياء بولاق والموسكي داخل المنطقة الغربية، وهذا مناسب للسياسة العامة لمديرية الشباب والرياضة بالقاهرة نظرًا لأن هذه الأحياء بها كثافة سكانية منخفضة خلال فترة الدراسة، كما أن هناك مناطق تحتاج إلى مراكز شباب أكثرمن الموجود حاليا بها نظرا لوجود كثافة سكانية عالية بها مثل أحياء المرج وشرق مدينة نصر وعين شمس.

كثافة سكانية

كما أشار إلى وجود أحياء بها أكبر عدد من مراكز الشباب في المحافظة بالرغم من وجود كثافة سكانية متوسطة بها مثل حي الخليفة ومصر القديمة.