مرسى علم تستقبل آلاف السائحين الأجانب على متن 145 رحلة طيران

يستقبل مطار مرسى علم الدولي 145 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات أوروبا تقل حوالي 29 ألف سائح أجنبي من جنسيات مختلفة على مدار الأسبوع المقبل، حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات، وسط إجراءات وقائية وأمنية واحترازية على أعلى مستوى.

وصول آلاف السائحين إلى مرسى علم

وكشف عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، وصول 29 ألف سائح أجنبي من جنسيات أوروبية مختلفة على مدار الأسبوع المقبل بدءاً من غد السبت على متن 145 رحلة طيران سياحية إلى مرسى علم، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات وسط إجراءات وقائية وأمنية واحترازية.

مهرجانات فنية وترفيهية في مرسى علم

وأشار عثمان إلى استعدادات فنادق مرسى علم لاستقبال آلاف السياح الأجانب بالورود ومشروبات الضيافة والهدايا وسرعة التسكين بالفنادق وعمل برامج سياحية ومهرجانات بالشواطئ بصفة يومية، بهدف إدخال البهجة والسرور على السياح، وتنشيط السياحة على شواطئ مرسى علم.

كما لفت إلى أن أكثر الجنسيات الأجنبية وصولا إلى مرسى علم، هي الألمانية والتشيكية والإيطالية والبولندية، حيث تعتبر مرسى علم أفضل وجهة سياحية لديهم.