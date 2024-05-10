تعرف على أسعار البصل اليوم الجمعة 11-5-2024 بالأسواق

شهدت أسعار البصل اليوم الجمعة 11-5-2024 حالة من الاستقرار في مختلف الأسواق المحلية، ترصد «الوطن» من خلال السطور التالية أسعار البصل في مختلف الأسواق، وفقا لآخر تحديثات أعلنتها بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار البصل اليوم بمختلف الأسواق

سجل متوسط سعر بصل أحمر، 3 كيلو جرام بحوالي 68.95 جنيه بالأسواق.

جاء متوسط سعر كيلو البصل الأصفر بحوالي 39.95 جنيه بالأسواق.

بلغ متوسط سعر كيلو البصل الأبيض بحوالي 15.95 جنيه بالأسواق.

سجل متوسط سعر كيلو بصل التخليل بحوالي 11.95 جنيه بالأسواق.

جاء متوسط سعر البصل الأخضر - جامبو بحوالي 5.95 جنيه بالأسواق.

سجل سعر البصل الأحمر، الـ3 كيلو جرام حوالي 68.9 جنيه بالأسواق.

جاء سعر البصل الأخضر - الـ125 جرام بحوالي 4.95 جنيه