كاتب صحفي يكشف حقيقة تأزم العلاقات الأمريكية الإسرائيلية

قال الكاتب الصحفي، الدكتور محمد فايز فرحات، إنَّ هناك تطورات مهمة تشهدها العلاقات بين البيت الأبيض ودولة الاحتلال الإسرائيلي، مُستدلا بقرار وتصريحات «بايدن» بتعليق شحنة أسلحة إلى إسرائيل، مشيرا إلى أن العلاقات أيضا شهدت اختلافات بشأن اقتصار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ومسألة اجتياح مدينة رفح الفلسطينية.

ويرى «فرحات»، خلال مداخلة هاتفية له على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنَّ هناك مجموعة من النقاط المهمة التي يجب أن تطرح في سياق التوترات بالعلاقات الأمريكية الإسرائيلية، أبرزها السياق الانتخابي بمعنى أن لحظة الانتخابات هذا المتغير المهم به تأثير كبير على مسار العلاقات الثنائية بين «واشنطن» و«تل أبيب».

محاولات نتنياهو لتأكيد اختلافه مع الإدارة الأمريكية

وتابع: «عند النظر للعلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة ودولة الاحتلال الإسرائيلي، من هذا المنظور، أي السياق الانتخابي، فإننا ندرك محاولات نتنياهو وحرصه واستعداده، لتأكيد اختلافه مع توجهات الإدارة الأمريكية الحالية، نظرا لضعفها، وهذا حدث أكثر من مرة».