بعد 6 سنوات من الزواج.. عارضة الأزياء العالمية هايلي بيبر تحقق حلم الأمومة

احتفلت عارضة الأزياء الشهيرة، هايلي بيبر، بحملها من زوجها مغني البوب الكندي جاستن بيبر، بطريقة مميزة، فيما خضع الثنائي لجلسة تصوير رومانسية، معبرين عن سعادتهما لانتظار مولودهما الأول.

ونشر جاستن بيبر عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» اللقطات المصورة التي تظهر الرومانسية بينهما، بينما تألقت هايلي بفستان من الدانتيل الأبيض من توقيع «Saint Laurent»، وتصميم أنتوني فاكاريلو.

هايلي بيبر جاستن بيبر

وكانت هايلي بيبر وجاستن بيبر قد أثارا قلق متابعيهما مؤخرًا، بعدما شارك الأخير، عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام» مقاطع مصورة، وهو يبكي دون تعليق، ما دفع البعض إلى توقع وجود خلافات بينهما، خاصة مع تصريحاته السابقة بتدهور حالته الصحية بسبب الإدمان، لتقوم بعدها «هايلي» بالرد على الصورة عبر حسابها على نفس التطبيق، معلقة: «الباكي الجميل».

هايلي بيبر تتحدث عن الأمومة

الجدير بالذكر، أن هايلي بيبر، كانت قد صرحت خلال العام الماضي لـ«صنداي تايمز» بأنها ترغب في الإنجاب من جاستن: «أنا أبكي حرفيًا بشأن هذا طوال الوقت، أريد أطفالًا بشدة، لكنني أشعر بالخوف»، مضيفة: «حياتي في نظر الجمهور ستشكل تحديًا إضافيًا، يكفي مواجهة الناس عندما يقولون أشياء عن زوجي أو أصدقائي، لا أستطيع أن أتخيل الاضطرار إلى مواجهتهم أيضاً بسبب طفلي».

معلومات عن هايلي بيبر

ويرصد «الوطن» في السطور التالية، معلومات عن هايلي بيبر:

- تدعى هايلي رود بالدوين بيبر، واسم الشهرة هايلي بالديون بيبر

- ولدت 22 نوفمبر عام 1996 في توكسون بالولايات المتحدة الأمريكية

- عارضة أزياء أمريكية.

- ابنة الممثل ستيفن بالدوين.

- والدتها برازيلية من أصل إيطالي وبرتغالي، بينما والدها من أصل إنجليزي وإيرلندي واسكتلندي وفرنسي وألماني.

- تزوجت في 23 نوفمبر 2018 من المغني الكندي جاستين بيبر، بعد أشهر من الخطبة.