من هي مهلاقا جابري بعد حصولها على تيشيرت نجم الهلال السعودي؟

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لا تتجاوز مدته عدة ثوانٍ، إذ ظهر لاعب نادي الهلال السعودي علي البليهي، برفقة إحدى المعجبات وهو يوقع لها على التيشيرت الخاص به، ووفق التعليقات على الفيديو فإن تلك المعجبة هي شخصية شهيرة، وصادف وجودها في المكان ذاته.

من هي مهلاقا جابري؟

نستعرض في التقرير التالي، من هي تلك المعجبة، التي أثارت إعجاب رواد وسائل التواصل الاجتماعي، فهي إحدى ملكات الجمال، وأبرز المعلومات عنها وفق ما ورد عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام».

- تُدعى مهلاقا جابري دشتشتاني.

- تبلغ من العمر 35 عامًا.

- ولدت في عام 1989.

- تحمل الجنسية الأمريكية وإيرانية الأصل.

- تعمل عارضة أزياء.

- بدأت نشاطها في عالم الأزياء في عام 2009 حتى الآن.

- حصلت على لقب ملكة جمال العالم.

حصول الهلال السعودي على لقب كأس السوبر

جدير بالذكر أن نادي الهلال تُوج بلقب كأس السوبر السعودي، بعد الفوز على حساب اتحاد جدة برباعية، مقابل هدف في المبارة التي جمعتهما على ملعب محمد بن زايد في الإمارات، إذ افتتح البرازيلي مالكوم، النتيجة مبكرًا في الدقيقة 5 من عمر المباراة بعد تمريرة من صالح الشهري، واختتم الأهداف ناصر الدوسري رباعية الزعيم في الدقيقة 96، وتنتهي المواجهة بتفوق معتاد من الهلال بثلاثية ويتوج بكأس السوبر السعودي.