من هي عارضة الأزياء ندى أديل؟.. ظهرت بـ4 إطلالات في زفافها الأسطوري

دخل عمر كماني، الملياردير البريطاني من أصل هندي، مؤسس إحدى شركات الملابس النسائية، القفص الذهبي، بعد زواجه من عارضة الأزياء ندى أديل في حفل زفاف أسطوري امتدّ لأربعة أيام، بحضور نخبة من المشاهير والشخصيات المهمة من مختلف أنحاء العالم، وتخلّل الحفل العديد من العروض الفنية من قبل نجوم عالميين، مثل ماريا كاري وأندريا بوتشيلي، وقُدّرَت تكلفة الحفل بنحو 20 مليون دولار أمريكي.

من هي عارضة الأزياء ندى أديل؟

وعارضة الأزياء اللبنانية ندى أديل درست القانون، واشتهرت بجمالها الفائق وأناقتها الراقية، وهي ملكة جمال لبنان السابقة لعام 2018، إذ مثّلت بلدها في مسابقة ملكة جمال الكون 2018، وهي صاحبة علامة تجارية للمجوهرات تحمل اسمها، وتعتبر من المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يتابعها ما يزيد على 600 ألف متابع على «إنستجرام».

وبحسب صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، كانت عارضة الأزياء ندى أديل نجمة غلاف مجلة Harper's Bazaar، وعملت في حملات إعلانية ضخمة منها لشركة مستحضرات شهيرة، وكان ظهورها الأول بشكل علني مع عمر كماني عام 2020، قبل عام واحد فقط من خطوبتهما الفخمة في أغسطس 2021، وهي تقيم بصورة دائمة في دبي.

حفل زفاف أسطوري

ومنذ إعلان حفل زفافها على الملياردير عمر كماني، تصدّر اسم عارضة الأزياء ندى أديل محركات البحث الشهيرة، التي أطلّت بنحو 4 من الفساتين الساحرة خلال الحفلات التي أقيمت في هذه المناسبة، إذ أبدعت ماريا جراتسيا كيوري، المديرة الإبداعية لدار Dior، في تصميم فستان زفاف ندى أديل، والذي عكس ذوقها الرفيع وأسلوبها الراقي.

وتميز الفستان بتصميمه الأنيق الذي يتحدى تصميمات الزمن، ليُصبح تحفة فنية تُخلّد ذكرى هذا اليوم المميز، كما جمع الفستان بين تراث دار Dior العريق والحرفية العالية التي يتمتع فيها فنانو الحرف اليدوية لديها، ليُقدم إبداعًا لا مثيل له، إذ صُنع الفستان من أجود أنواع الحرير، ليُضفي عليه لمسة من الفخامة والرقي، وتميز بقصة مميزة على منطقة الصدر والخصر، برزت جمال قوام العروس بشكلٍ رائع، وأكملت الطرحة الطويلة التي زينت أطرافها بعض النقشات الناعمة إطلالتها الملكية، لتُضفي عليها لمسة من الرومانسية والأناقة.

واختارت ندى أديل فستانًا أبيض طويلاً ليكون ثاني فستان زفاف لها خلال الاحتفالات، وتميز الفستان ببساطته وأناقته، ليعكس أسلوب العروس الرفيع، إذ تميز بقصته المستقيمة عند الصدر وقطعة القماش التي التفت حول رقبتها، وتدلت إلى الخلف، وانسدلت على الأرض.

وخطفت ندى أديل وعمر كماني القلوب بإطلالتهما الفريدة من نوعها خلال حفل زفافهما، حيث ارتديا الزي الهندي التقليدي في أحد أيام الاحتفالات، إذ تميز الساري الذي اختارته ندى بالتطريزات اللامعة التي غطته بشكلٍ كامل، ليُضفي على إطلالتها لمسة من الفخامة والرقي.

تناسق لون الساري مع لون زي عمر كماني، أضفى على إطلالتهما لمسة من الانسجام والتناغم، إ اعتمدت ندى قطعة قماش من نفس الساري كطرحة، زُيّنت بالتطريزات أيضًا، لتُكمل إطلالتها الملكية.