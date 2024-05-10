ضبط 15 طن دقيق بلدي مدعم قبل طرحها في السوق السوداء بالفيوم
كتب:
أسماء أبو السعود
05:21 م | الجمعة 10 مايو 2024
ضبط 14.8 طن دقيق بلدي مدعم قبل تهريبه للسوق السوداء بالفيوم
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملات مكبرة خلال الساعات الماضية، على مختلف مراكز المحافظة، وتمكنت من ضبط 14 طن و800 كيلو دقيق بلدي مدعم قبل تهريبها للسوق السوداء.
وتمكنت الحملات من ضبط كميات مختلفة من الدقيق البلدي المدعم في «مركز ثان الفيوم، وطامية، وسنورس، ويوسف الصديق»، وجرى تحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين، وإحالتهم إلى الجهات المختصة التي تولت التحقيق.
ضبط 7 طن دقيق بلدي مدعم
وشنت إدارة يوسف الصديق، حملة تموينية مكبرة على مختلف المحال والأسواق، وتمكنت من ضبط 7 طن دقيق بلدي مدعم، عبارة عن 14 شكارة زنة الواحدة 50 كيلو، وذلك قبل بيعها في السوق السوداء.
ضبط 6 طن وربع دقيق بلدي
وأوضح المهندس السيد حرزالله وكيل وزارة التموين بمحافظة الفيوم، إنّ الرقابة التموينية تمكنت من ضبط نحو 6 أطنان دقيق بلدي مخصص للمخابز البلدية، ومحظور تداوله خارجها، بعدما تم تعبئته داخل شكائر بيضاء اللون لتضليل رجال التموين، إذ كان محملًا على سيارة نصف نقل، وفي طريقه للتهريب إلى السوق السوداء بدائرة مركز الفيوم ثان.
كما تمكنت الحملة من ضبط 250 كيلو دقيق بلدي عبارة عن 5 شكائر زنة الواحدة 50 كيلو، تم تجميها داخل مخبز سياحي بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة سنورس.
ضبط نصف طن دقيق بمركز طامية
وفي مركز طامية، شنت إدارة التموين حملة تموينية مكبرة تمكنت من ضبط 550 كيلو دقيق بلدي مدعم، عبارة عن 2 محضر ضرب وهمي بإجمالي 9 شكائر دقيق بلدي مدعم زنة الشكارة 50 كيلو، ومحضرين تصرف في 2 شيكارة دقيق بلدي مدعم زنة الشكارة 50 كيلو، وذلك قبل بيعهم في السوق السوداء.
تحرير 50 محضرًا متنوعًا
كما تمكنت الحملات من تحرير 50 محضرًا متنوعًا وتضمنت الآتي:
- 3 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن.
- 8 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.
- 6 محاضر عدم إعطاء بون الصرف للمواطن.
- 16 محضرا عدم نظافة أدوات العجين، وعدم إعلان عن قائمة تشغيل المخبز.
- محضر عدم وجود ميزان بالمخبز.
- 5 محاضر عدم الإعلان عن أوزان وأسعار الخبز السياحي المميز والفينو.
- 8 محاضر عدم الإعلان عن أسعار اللحوم محلات جزارة.
- 3 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية.