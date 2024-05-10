ضبط 15 طن دقيق بلدي مدعم قبل طرحها في السوق السوداء بالفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملات مكبرة خلال الساعات الماضية، على مختلف مراكز المحافظة، وتمكنت من ضبط 14 طن و800 كيلو دقيق بلدي مدعم قبل تهريبها للسوق السوداء.

وتمكنت الحملات من ضبط كميات مختلفة من الدقيق البلدي المدعم في «مركز ثان الفيوم، وطامية، وسنورس، ويوسف الصديق»، وجرى تحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين، وإحالتهم إلى الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

ضبط 7 طن دقيق بلدي مدعم

وشنت إدارة يوسف الصديق، حملة تموينية مكبرة على مختلف المحال والأسواق، وتمكنت من ضبط 7 طن دقيق بلدي مدعم، عبارة عن 14 شكارة زنة الواحدة 50 كيلو، وذلك قبل بيعها في السوق السوداء.

ضبط 6 طن وربع دقيق بلدي

وأوضح المهندس السيد حرزالله وكيل وزارة التموين بمحافظة الفيوم، إنّ الرقابة التموينية تمكنت من ضبط نحو 6 أطنان دقيق بلدي مخصص للمخابز البلدية، ومحظور تداوله خارجها، بعدما تم تعبئته داخل شكائر بيضاء اللون لتضليل رجال التموين، إذ كان محملًا على سيارة نصف نقل، وفي طريقه للتهريب إلى السوق السوداء بدائرة مركز الفيوم ثان.

كما تمكنت الحملة من ضبط 250 كيلو دقيق بلدي عبارة عن 5 شكائر زنة الواحدة 50 كيلو، تم تجميها داخل مخبز سياحي بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة سنورس.

ضبط نصف طن دقيق بمركز طامية

وفي مركز طامية، شنت إدارة التموين حملة تموينية مكبرة تمكنت من ضبط 550 كيلو دقيق بلدي مدعم، عبارة عن 2 محضر ضرب وهمي بإجمالي 9 شكائر دقيق بلدي مدعم زنة الشكارة 50 كيلو، ومحضرين تصرف في 2 شيكارة دقيق بلدي مدعم زنة الشكارة 50 كيلو، وذلك قبل بيعهم في السوق السوداء.

تحرير 50 محضرًا متنوعًا

كما تمكنت الحملات من تحرير 50 محضرًا متنوعًا وتضمنت الآتي: