أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 يسجل 3130 جنيها

سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 10-5-2024 تراجعاً بنحو 10 جنيهات في محلات الصاغة خلال منتصف التعاملات اليومية، مقارنة بأسعار بداية التعاملات، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3130 جنيها للبيع، بدون مصنعية.

أسعار الذهب اليوم

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة بمصر خلال منتصف التعاملات اليومية، وفق آخر تحديث للأسعار المعلنة من جانب الشعبة العامة للذهب، وفقًا لنوع العيار.

سعر جرام الذهب عيار 24

- سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بمحلات الصاغة نحو 3577 جنيها للبيع، دون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

- سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر بمحلات الصاغة دون مصنعية، نحو 3130 جنيها للبيع، دون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

- سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بمحلات الصاغة دون مصنعية، نحو 2683 جنيها للبيع، دون مصنعية.

- سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر بمحلات الصاغة دون مصنعية، بنحو 2087 جنيها للبيع، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

- وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 10 مايو 2024 تراجعاً بمحلات الصاغة، ليسجل نحو 25040 جنيها للبيع، فيما سجلت الأونصة الذهبية 2367 دولارا للبيع.