انهيار يسرا اللوزي في جنازة والدتها (فيديو)

شيّعت الفنانة يسرا اللوزي جثمان والدتها سوسن مارديني، من مسجد عمر مكرم، بعد صلاة عصر اليوم، وبحضور عدد كبير من الفنانين الذين حرصوا على مساندتها فى وفاة والدتها من بينهم إياد نصار، ميرفت أمين، دنيا سمير غانم، حنان سليمان، سارة عبدالرحمن، وآخرون.

تأثر يسرا اللوزي بوفاة والدتها "سوسن"

ولم تتحمل الفنانة يسرا اللوزي وفاة والدتها التي رحلت بعد أشهر قليلة من وفاة والدها الدكتور محمود اللوزي، وظهرت في حالة انهيار تام على الرغم من ارتدائها ملابس بيضاء، وقالت متأثرة: «هتوحشيني يا ماما».

معلومات عن والدة يسرا اللوزي

وعملت الفنانة سوسن مارديني والدة يسرا اللوزي فى مسرح العرائس لمدة زمنية طويلة، وبعدها التحقت للعمل فى الشركة العالمية والت ديزني، وشاركت في دبلجة وترجمة عدد كبير من الأفلام مثل قصص بطوط، وسلسلة مغامرات ويني الدبدوب، وغيرها.

موعد ومكان عزاء والدة يسرا اللوزي

ومن المقرر أن تتلقى أسرة الراحلة عزاءها في منزلها بالزمالك بدءًا من مساء اليوم الجمعة حتى يوم الأحد المقبل.