أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الجمعة 10-5-2024

سجلت أسعار الدواجن اليوم الجمعة 10-5-2024، تراجعاً طفيفاً في مختلف الأسواق المحلية وبورصة الدواجن، حيث انخفض سعر الفراخ البيضاء بنحو 1.5 جنيه، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 87.5 جنيهاً بالنسبة للمستهلك ، بينما تراجعت أسعار الدواجن البلدي بنحو 3.28 جنيهاً ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 110.33 جنيه بالنسبة للمستهلك، وفقاً لبوابة الاسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الجمعة 10 مايو 2024 ، وفقا لآخر التحديثات المعلنة من جانب بورصة الدواجن اليوم.

أسعار الدواجن اليوم في مصر

ووفقاً لبيانات بورصة الدواجن فقد سجلت أسعار الدواجن البيضاء اليوم في بورصة الدواجن، نحو 77 جنيها للكيلو من أرض المزرعة، وقد يختلف السعر بالنسبة لمستهلك من مكان لأخر.

أسعار الفراخ اليوم

وبحسب بورصة الدواجن، فقد تراجع سعر كيلو الفراخ الساسو، ليتراوح بين 92 إلى 93 جنيها للكيلو من أرض المزرعة، كما تراجع سعر الأمهات البيضاء، ليسجل نحو 73 جنيها للكيلو، وقد يختلف السعر بالنسبة لمستهلك من مكان لأخر.