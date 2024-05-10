أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الجمعة 10-5-2024

تشهد الفترة الحالية انخفاضا في أسعار السلع الأساسية بالأسواق، مع حرص الدولة على رفع العبء عن كاهل المواطن المصري، من خلال مبادرات خفض الأسعار، ومتابعة تنفيذها بشكل مستمر، وفقًا لبوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمجلس الوزراء، وبورصة الدواجن.

أسعار الدواجن اليوم

وتأتي الدواجن، من بين أهم السلع الهامة التي يهتم المواطن المصري، بمتابعة أسعارها بشكل يومي، للحصول عليها بأقل سعر.

أسعار الفراخ في بورصة الدواجن

ترصد «الوطن»، من خلال السطور التالية، أسعار الدواجن بمختلف أنواعها، اليوم الجمعة 10- 5- 2024، بعد تراجعها في الأسواق المصرية، وفقًا لبوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمجلس الوزراء، وبورصة الدواجن.

أسعار الدواجن البيضاء

سجل متوسط سعر الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 88.96 جنيه، بتراجع 1.17 جنيه في الكيلو، بينما تراوح سعر الفراخ البلدي اليوم، ما بين 113.61- 130 جنيهًا.

سعر الفراخ الساسو

فيما سجل سعر كيلو الدواجن الساسو اليوم الجمعة، نحو 90 جنيهًا.