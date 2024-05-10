«حماة وطن» يدشن مركز الأمل للأعمال والحرف اليدوية في الإسماعيلية

أطلقت أمانة حزب مستقبل وطن في محافظة الإسماعيلية، مركز الأمل رقم 39 للأعمال والحرف اليدوية بقرية أبو خليفة في القنطرة غرب، في خطوة لتعزز من دور المرأة وتعزيز النشاط الاقتصادي في المجتمع.

شهد حفل الافتتاح حضورًا مميزًا من قيادات حزب حماة الوطن، حيث حضر اللواء أحمد العوضي النائب الأول لرئيس الحزب، واللواء طارق نصير الأمين العام، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات البارزة بالمحافظة.

«طاقات الوطن المنتجة»

تأتي هذه الخطوة في إطار مبادرة «طاقات الوطن المنتجة» التي أطلقها حزب حماة الوطن على مستوى الجمهورية، بهدف تمكين المرأة اقتصادياً وتعزيز دورها في المجتمع.

من جانبها، أكدت الدكتورة راندا مصطفى، أمينة المرأة بالحزب، على أهمية دور المرأة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى أن إطلاق هذا المركز يعكس التزام الحزب بتحقيق التنمية المستدامة وتمكين جميع شرائح المجتمع، يأتي هذا الافتتاح في إطار جهود الحزب لدعم وتعزيز التنمية المحلية وخلق فرص العمل وتعزيز الحرف اليدوية والصناعات التقليدية في المنطقة.