موعد وشروط المشاركة في مسابقة «حماة الوطن».. جوائز تصل لـ75 ألف جنيه

ينظم حزب حماة الوطن مسابقة عمال الوطن برعاية الفريق جلال الهريدي، رئيس الحزب، احتفاءً بجهود العمال المصريين وتقديرا لمساهمتهم الفعّالة في بناء الوطن وتحقيق التقدم والازدهار، كما أنها تعد مبادرة رائدة تهدف إلى تكريم وتشجيع العمال، سواء كانوا في القطاع العام أو الخاص أو من أرباب الحرف، وتعزز روح المنافسة الإيجابية بينهم، بحسب بيان الحزب.

مسابقة حماة الوطن

وينتظر الكثيرون المشاركة في المسابقة التي تُنظم كل يوم جمعة من شهر مايو الحالي، إذ أعلنت أمانة العمال المركزية عن إطلاق المسابقة للعام الثاني على التوالي، ويتوجب على المشاركين الاجابة على 8 أسئلة خاصة بالمسابقة من خلال الرابط المرفق وملء البيانات بكل دقة في كل منشور.

شروط الاشتراك في المسابقة

وفيما يتعلق بشروط المسابقة، تتضمن أن يكون المتقدم من العاملين بالوطن في قطاع عام أو خاص أو من أرباب الحرف أو العمالة غير المنتظمة، كما يجب عليه التعليق والشير على لينك كل بوست للمسابقة مع وضع الهاشتاج المحدد، وتشمل مجالات المسابقة المشروعات القومية وإنجازات عمال مصر وأسئلة عامة، حيث ستُمنح عشرين جائزة قيّمة للفائزين، كل جائزة بقيمة 3000 جنيه مصري.

شرط تسليم الجوائز

كما يشترط تسليم الجوائز حضور المتسابق شخصيا وعدم الاحتفال بالجوائز إلا في مقر الحزب، بالإضافة إلى استيفاء جميع الشروط المذكورة سابقا.