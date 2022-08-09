كل ما تريد معرفته عن معهد إدارة المستشفيات واقتصاديات الصحة بحلوان

أعلنت كلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان برئاسة الدكتورة أماني فاخر، كل ما يتعلق بمعهد إدارة المستشفيات واقتصاديات الصحة، وخاصًة الدرجات العلمية الممنوحة من المعهد، موضحة أنها تمنح الدرجات العلمية الدبلوم والماجستير والدكتوراه في تخصصات إدارة المستشفيات نظم المعلومات الصحية واقتصاديات الصحة.

وأضافت في بيان لها، أن الدراسة بالمعهد تعتمد على نظام الساعات المعتمدة، ويشترط لحصول الطالب على درجة الدبلوم في أحد التخصصات أن يجتاز (30 ساعة معتمدة) بواقع 10 مقررات، على أن يكون من بينها ثلاثة مقررات اختيارية ويكون الحد الأدنى لنيل درجة دبلوم الدراسات العليا فصلين دراسيين ويكون الحد الأقصى أربعة فصول دراسية.

ونوهت بأنه يشترط لحصول الطالب على درجة الماجستير الأكاديمية في أحد التخصصات أن يجتاز (54 ساعة معتمدة) على أن تنقسم إلى (30 ساعة معتمدة من خلال المقررات) و(24 ساعة معتمدة تتمثل في إعداد الطالب رسالة علمية من خلال القسم العلمى المختص، وبخصوص الحصول على درجة الماجستير المهنية يشترط أن يجتاز الطالب (42 ساعة معتمدة) حسب الخطة الدراسية التى بعدها القسم المختص ويكون الحد الأدنى لنيل درجة الماجستير الأكاديمية والمهنية هو أربعة فصول دراسية والحد الأقصى هو ثمانية فصول دراسية.

المجالات الدراسية والبرامج المتخصصة

وأكدت أن معهد إدارة المستشفيات واقتصاديات الصحة يقدم مجموعة من الدرجات العلمية الفريدة من نوعها، حيث أنها تعتمد على مجالات تخصصية يحتاجها سوق العمل في مصر والدول العربية والأفريقية، وبالتالى يقدم المعهد التخصصات وهي دبلوم الدراسات العليا في إدارة المستشفيات ودبلوم الدراسات العليا في اقتصاديات الصحة ودبلوم الدراسات العليا في نظم المعلومات الصحية وماجستير أكاديمي في إدارة المستشفيات وماجستير أكاديمي في اقتصاديات الصحة.

أيضاً الدرجات العلمية ماجستير أكاديمي في نظم المعلومات الصحية وماجستير مهني في إدارة المستشفيات وماجستير مهني في اقتصاديات الصحة وماجستير مهني في نظم المعلومات الصحية ودكتوراه في إدارة المستشفيات ودكتوراه في اقتصاديات الصحة ودكتوراه في نظم المعلومات الصحية.

ونوهت بأن المعهد يقبل الطلاب الحاصلين على الدرجة الجامعية الأولى من الجامعات المصرية أو المعاهد العليا المعترف بها في مختلف التخصصات أو بكالوريوس العلوم العسكرية، وتقتصر الدراسة بالمعهد على مستوى الدراسات العليا بعد مرحلة البكالوريوس.

بالنسبة لمرحلة الدبلوم: يشترط لقيد الطالب:

1- أن يكون حاصلاً على الدرجة الجامعية الأولى

2- أن يكون له خبرة عملية لمدة لا تقل عن عامين

شروط القيد بمرحلة الماجستير

يشترط لقيد الطالب:

1- أن يكون حاصلاً على دبلوم الدراسات العليا الذي يمنحه المعهد في مجال التخصص بتقدير جيد على الأقل في حالة الماجستير المهني.

2- أن يكون حاصلاً على دبلوم الدراسات العليا الذي يمنحه المعهد في مجال التخصص بتقدير جيد على الأقل مسبوقاً ببكالوريوس التجارة أو ما يعادلها في حالة الماجستير الأكاديمي.

3- أن يستوفي مستوى اللغة الإنجليزية الذي تقرره الجامعة.

وبالنسبة لمرحلة الدكتوراة: يشترط لقيد الطالب لدرجة دكتوراة الفلسفة في التخصص بمعهد إدارة المستشفيات واقتصاديات الصحة، ما يلي:

1- أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير الأكاديمية التي يمنحها المعهد في نفس التخصص أو أي درجة معادلة لها بشرط أن يكون معترف بها من المجلس الأعلى للجامعات.

2- أو الحصول على درجة الماجستير المهنية بعد إعداد رسالة علمية في مجال التخصص ودراسة المواد التكميلية على مستوى البكالوريوس التي تقررها لجنة المعادلات في المجلس الأعلى للجامعات.

3- أن يستوفي المستوى اللغوي ومستوى الحاسب الآلي وفقا لقواعد الجامعة.

متطلبات الحصول على الدرجة

أولاً: بالنسبة لمرحلة الدبلوم

1- يشترط لنيل درجة الدبلوم اجتياز الطالب (30 ساعة معتمدة) بواقع 10 مقررات، على أن يكون من بينها ثلاثة مقررات اختيارية.

ثانياً: بالنسبة لمرحلة الماجستير

1- يشترط لحصول الطالب على درجة الماجستير الأكاديمية في أحد التخصصات أن يجتاز (54 ساعة معتمدة) على أن تنقسم إلى (30 ساعة معتمدة من خلال المقررات) و(24 ساعة معتمدة تتمثل في إعداد الطالب رسالة علمية من خلال القسم العلمى المختص).

2- أما بخصوص الحصول على درجة الماجستير المهنية يشترط أن يجتاز الطالب (42 ساعة معتمدة) حسب الخطة الدراسية التى بعدها القسم المختص.

ثالثاً: بالنسبة لمرحلة الدكتوراه

1- يشترط لحصول الطالب على درجة الدكتوراه أن يجتاز (24 ساعة معتمدة) في صورة مقررات دراسية

2- أن يجتاز الطالب الامتحان الشامل للدكتوراه

3- أن يتقدم الطالب برسالة في موضوع التخصص بواقع 24 ساعة معتمدة

4- يكون الحد الأدنى لنيل درجة الدكتوراه هو 6 فصول دراسية للاستعلام