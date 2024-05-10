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«الجيزاوي» يتفقد مستشفى بنها الجامعي للاطمئنان على سير العمل وجودة الخدمة

كتب:

حسن صالح
04:23 م | الجمعة 10 مايو 2024
جانب من جولة تفقدية أجراها رئيس جامعة بنها

جانب من جولة تفقدية أجراها رئيس جامعة بنها

أجرى الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها اليوم الجمعة، جولة تفقدية مفاجئة على المستشفيات الجامعية، يرافقه الدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية، والدكتور محمد شاكر مدير المستشفى.

واطمأن «الجيزاوي» خلال جولته التي شملت أقسام «الاستقبال والطوارئ والأطفال وحدة السموم، معامل التحاليل الطبية، وبنك الدم»، على سير العمل والخدمة الصحية المقدمة للمرضى بالمستشفى، كما شملت الجولة الاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج داخل المستشفى الجامعي.

تقديم أفضل الخدمات 

واستطلع رئيس الجامعة رأي المواطنين ومرافقيهم في جودة الخدمة الطبية التي تقدمها المستشفى، مؤكدا أن المستشفى الجامعي حريص على تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى.

إشادة بمجهودات الأطقم الطبية 

وأشاد «الجيزاوي» خلال جولته، بما شاهده من انتظام العمل، موجها الشكر للأطقم الطبية والتمريض والعاملين وكل القائمين، على تقديم الرعاية الصحية المتميزة بمستشفيات بنها الجامعية.

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