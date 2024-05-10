ممشى مارينا السياحي.. ضحك ولعب وركوب عجل في «الويك إند» بالغردقة (فيديو)

شهدت منطقة ممشى المارينا السياحي بالغردقة مساء اليوم، إقبالًا كبيرًا من المواطنين والسياح من جميع أنحاء العالم، واستمتع الزوار بأجواء سياحية متميزة وفريدة من نوعها لقضاء وقت ممتع على شواطئ البحر الأحمر في «الويك إند».

ورصدت عدسة «الوطن» عبر بث مباشر حركة السياح على ممشى المارينا، حيث قاموا بالتجول بالمكان، بينما حرص آخرين على الاستمتاع بالجلوس على الكافيهات وركوب العجل، والتقطوا صورا مبهجة على شاطئ البحر الأحمر.

ووفقًا للبيانات الواردة من المحافظة، تقع مارينا الغردقة السياحية بجوار قرية الصيادين في منطقة السقالة، وتحدها من الجهة الشرقية البحر الأحمر، ومن الجهة الشمالية ميناء الصيد وحلقة السمك.

ممشى المارينا السياحي.. خدمات وترفيه

ويتميز مشروع الممشى السياحي بتوفير مظلات ومساحات خضراء وأشجار وإضاءات مبهرة، كما يحتوي على كافيهات مجهزة تلبي احتياجات الزوار، بالإضافة إلى محلات سياحية تقدم منتجات متنوعة، ويتوفر أيضًا في الممشى مناطق لممارسة رياضة المشي وركوب الدراجات الهوائية.

وجهة سياحة لزوار الغردقة

وتعد منطقة ممشى المارينا السياحي في الغردقة وجهة مثالية لزوار الغردقة الراغبين في الاستمتاع بجمال الطبيعة البحرية والترفيه، خاصة مع بداية فصل الصيف الذي يشهد توافد عدد كبير من الزوار.