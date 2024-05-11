تراجع أسعار الذهب اليوم السبت 11-5-2024 في مصر.. اعرف عيار 21 بكام

سجلت أسعار الذهب اليوم السبت 11-5-2024 في مصر، تراجعا طفيفا بنحو 5 جنيهات بمحلات الصاغة المصرية، خلال بداية التعاملات اليومية، مقارنة بأسعار ختام التعاملات أمس، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 3135 جنيها للبيع، بدون مصنعية.

أسعار الذهب اليوم

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، أسعار الذهب اليوم السبت 11 مايو 2024، في محلات الصاغة بمصر، خلال بداية التعاملات اليومية، وفقا لآخر تحديث للأسعار المعلنة من جانب الشعبة العامة للذهب، وفقا لنوع العيار.

سعر الذهب اليوم

- سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بمحلات الصاغة، نحو 3583 جنيها للبيع، دون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

- سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر بمحلات الصاغة دون مصنعية، نحو 3135 جنيها للبيع.

- بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بمحلات الصاغة دون مصنعية، نحو 2687 جنيها للبيع.

- سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر بمحلات الصاغة دون مصنعية، بنحو 2090 جنيها للبيع، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

- سجل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 11 مايو 2024 تراجعا بمحلات الصاغة، وجاء بنحو 25 ألفا و80 جنيها للبيع، بينما سجلت الأونصة الذهبية 2358 دولارا للبيع.