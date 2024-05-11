تعرف على أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق

أعلنت بورصة الدواجن الرئيسية عبر المنصة الرسمية الصادرة عنها عبر الإنترنت، عن آخر تحديث في أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق الآن خلال التعاملات الصباحية اليوم السبت 11-5-2024، إذ سجلت نحو 74 جنيها في المزرعة، وتباع للمستهلك بنحو 85 جنيها.

أسعار الفراخ البیضاء اليوم

قال الخبير الاقتصادي أحمد أبو علي، إن أسعار الفراخ البيضاء في حالة ثبات خلال الأسابيع الماضية بعد أن نجحت حملات المقاطعة في تخفيض الأسعار إلى أدنى مستوى لها في المزرعة إذ سجلت 74 جنيها للكيلو، بسبب زيادة المعروض من الفراخ البيضاء وقلة الطلب على الشراء استجابة لتلك الحملات.

وأضاف أبو علي في حديثه للوطن أن أصحاب مزارع الفراخ البيضاء بدأوا في تقليل عملية الإنتاج خوفا من التعرض لخسائر كبيرة لذلك أن دورات الإنتاج للدواجن تعمل بقرابة 75% من الطاقة الإنتاجية.

أسعار الدواجن البلدي اليوم

تستعرض «الوطن» أسعار الفراخ البلدي اليوم السبت 11-5-2024، وفق المعلن من بورصة الدواجن، ومحلات الدواجن في الأسواق، كما يلي:

- سجلت أسعار الرومي نحو 205 جنيهات للكيلو.

- أجنحة الرومي بلغت 150 جنيها للكيلو.

- أسعار الدواجن البلدي نحو 95 جنيها في المزرعة و100جنيهات للمستهلك.

- سجل سعر البانيه 197 جنيها.

أسعار الكتاكیت الیوم

- يتراوح سعر الكتكوت الساسو ما بين 15 جنيها و17 جنيها.

- وسجل سعر الكتكوت الساسو 16 جنيها.

- ويتراوح سعر الكتكوت البلدي ما بين 7 و8 جنيهات.

- ويتراوح سعر الكتكوت الهجين ما بين 12 جنيهات و14 جنيها.

- ويتراوح سعر كتكوت الجيل الثاني ما بين 13.5 و12.5 جنيه.

- يتراوح سعر كتكوت روزي بيور ما بين 16 و17 جنيها.

سعر كيلو البط

سجل سعر صدور الدجاج نحو 120 جنيها.

سجل سعر كيلو الأوراك للمستهلك 112 جنيها.

تراجع سعر كيلو البط البلدي إلى 125 جنيها.