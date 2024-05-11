«الأرصاد»: أجواء ربيعية حارة تسيطر على طقس اليوم

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ درجات الحرارة اليوم ستتأثر بتوزيعات ضغطية مختلفة، موضحة أنّ هناك امتدادا لمنخفض جوي موجود في طبقات الجو العليا يعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة.

قيم درجات الحرارة

وأضافت «غانم» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وبسنت الحسيني وهالة الحملاوي: «اليوم قيم درجات الحرارة ستنخفض بشكل كبير بمعدل 4 إلى 6 درجات، مقارنة بأمس، والعظمى على القاهرة 30 درجة مئوية، بانخفاض 4 درجات مئوية عن أمس».

أجواء ربيعية حارة

وتابعت أنّ اليوم سنشهد أجواء ربيعية حارة خلال فترة النهار في القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد، إضافة إلى أجواء معتدلة في الأماكن الساحلية المطلة على البحر المتوسط، وشديدة الحرارة في محافظات جنوب الصعيد خلال فترة النهار وتحديدًا في وقت الظهيرة مع وجود أشعة الشمس.

وأكدت أنه خلال فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس يحدث انخفاض في درجات الحرارة يكون ملحوظا في ساعات الليل المتأخرة وفترة الصباح الباكر، وتكون الأجواء معتدلة في أغلب الأنحاء خاصة في المحافظات الشمالية، مشيرة إلى أن اليوم يتوقع نشاط الرياح في أغلب محافظات الجمهورية.