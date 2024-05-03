ظاهرة جوية تضرب البلاد يوم الأحد.. ما علاقة عاصفة الخليج؟

موجة من الطقس السيئ، ضربت 3 دول عربية خليجية وهي سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، خلال الأيام الماضية، تسببت في قلق العديد من الشعوب خوفًا من التأثر بهطول الأمطار والسيول، أو حدوث العواصف.

ظاهرة جوية تسيطر على البلاد يوم الأحد.. ما علاقة عاصفة الخليج؟

ومن جانبها، كشفت هيئة الأرصاد الجوية، إن يومي الأحد والاثنين يشهدان اضطرابا في الملاحة البحرية على شواطئ البحر المتوسط، فضلًا عن سقوط الأمطار الخفيفة والمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحري، مع نشاط الرياح على مناطق جنوب سيناء، وشمال البلاد.

وتسائل الكثير عن تأثر مصر بسيول الخليج، وهل هي السبب سقوط الأمطار يومي الأحد والأثنين.

لماذا لم تصل عواصف وأمطار الخليخ إلى مصر؟

ومن جانبها، أكدت الدكتورة منار غانم، المتحدث الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن عواصف الخليج وبعض الدول العربية، ليس لها علاقة من قريب أو بعيد بالطقس المصري، وذلك لاختلاف مصادر الكتل الهوائية، فضلًا عن اختلاف التوزيعات الضغطية الطبيعة الجغرافية: «مفيش فرص للسيول والعواصف، والأمطار هتكون بشكل خفيف ومتقطع».

سبب حدوث العواصف والسيول بالدول العربية والخليج

كشفت منار غانم، عن الظاهرة الجوية المتسببة في عدم استقرار الطقس في الخليج، والبلاد العربية، رغم شعور مواطنيها بالحر الشديد.

وأكدت «غانم» خلال حديثها لـ«الوطن» إن هناك ظاهرة جوية ضربت دول الخليج، ومعها عدة دول عربية أخرى، ومن المقرر أن تصل لعدة دول، على رأسها سوريا ولبنان والعراق والأردن، وتسببت في عدم الاستقرار وحدوث الأمطار بغزارة مع العواصف الرعدية.

وأكدت المتحدث الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد العربية ودول الخليج تعرضت لكتل هوائية رطبة بشكل كبير للغاية، إذ أدت هذه الكتل لحدوث منخفض جوي سطحي بطبقات الجو العليا، وهو ما وصل لحالة عدم الاستقرار والعواصف، مع الرياح، والأمطار الرعدية.