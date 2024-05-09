أسعار الأسماك المجمدة والبلدي في سوق العبور.. البلطي الأسواني يبدأ من 30 جنيها

تشهد أسعار الأسماك استقرارًا ملحوظًا في الأسواق، لا سيما في سوق العبور، اليوم الخميس إذ سجل سعر السمك البلطي 55 جنيها وذلك بعد حملات المقاطعة.

وخلال التقرير التالي تستعرض «الوطن» تفاصيل أسعار الأسماك المجمدة والبلدي اليوم في سوق العبور، والتي تأتي على النحو التالي:

أسعار الأسماك المجمدة والبلدي في سوق العبور

سعر السمك البلطي من 55 إلى 61 جنيها.

سعر السمك البلطي الأسواني من 30 إلى 70 جنيها.

سعر كيلو السمك الفليه بلطي، يترواح من 50 إلى 250 جنيها.

سعر كيلو السمك قشر بياض من 110 إلى 150 جنيها.

سعر كيلو السمك بياض أملس بلدي، يتراوح من 90 إلى 130 جنيها.

سعر كيلو القراميط، من 30 إلى 70 جنيها.

سعر سمك الثعابين من 50 إلى 350 جنيها.

سعر سمك المكرونة خليجي من 85 إلى 125 جنيها.

سعر السمك المكرونة سويسي، من 85 إلى 155 جنيها.

سعر سمك البرانيس إسكندراني من 85 إلى 155جنيها.

سعر سمك المكرونة مجمد، من 30 إلى 50 جنيها.

سعر سمك موسى، من 190 إلى 400 جنيه.

أسعار الأسماك في سوق العبور

سعر كيلو السبيط وكاليماري وسابيا، من 190 إلى 400 جنيه.

سعر سمك القرش، من 60 إلى 90 جنيها.

سعر السمك الحدادي، من 20 إلى 30 جنيها.

سعر الكابوريا من 40 إلى 230 جنيها.

سعر أسماك المرجان من 85 إلى 125جنيها.

سعر أسماك المرجان مجمد، من 30 إلى 40 جنيها.

سعر سمك البربون، من 85 إلى 155جنيها.

سعر سمك البربون مجمد من 30 إلى 40 جنيها.