«مصر أكتوبر»: تصويت جمعية الأمم المتحدة بمنح العضوية الكاملة لفلسطين تاريخي  

قالت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، إن تصويت أغلبية أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح قرار دعم أهلية فلسطين في الحصول على العضوية الكاملة بالمنظمة الدولية، فرصة لتصحيح الظلم التاريخي الذي تعرض له الشعب الفلسطيني، الذي طالت معاناته، وبداية لتحقيق حلم الاستقلال وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.

قرار دعم أهلية فلسطين في الحصول على العضوية الكاملة بالمنظمة الدولية

وأوضحت مديح في تصريحات صحفية، أن التصويت هو تجسيد لواقع تاريخي وحقيقة على الأرض، واعتراف ضمني بحقوق شعب عانى لأكثر من 7 عقود من الاحتلال الإسرائيلي، منوهة بأهمية توقيت انعقاد الدورة، حيث يأتي صدور هذا القرار في مرحلة دقيقة تمر بها القضية الفلسطينية في ظل اعتداءات إسرائيلية غير مسبوقة على الشعب الفلسطيني وحقوقه.

ولفتت إلى أن الجهود الدبلوماسية المصرية تحلت بالأثر الأكبر في تصويت الجمعية العامة على قرار بمنح فلسطين لأول مرة أحقيتها في عضوية كاملة بالأمم المتحدة، مؤكدة أن ثبات الموقف المصري كان نقطة تحول واضحة في مسيرة القضية الفلسطينية.