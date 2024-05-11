تخصيص 7 محال تجارية و5 منافذ بيع في «سكن مصر» بالمنصورة الجديدة

قال المهندس محمد محمود الغمراوي رئيس جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، إنه جرى بيع 7 محال تجارية بجلسة مزاد علني، ضمن خطة تنفيذ وتشغيل مشروعات الإسكان المختلفة لتسليمها لحاجزيها وتوفير الخدمات للسكان.

مشروع سكن مصر المنطقة الثالثة

أضاف رئيس جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، في بيان، أن المحال تقع بالسوق التجارية بمشروع سكن مصر المنطقة الثالثة بالمرحلة الأولى بمدينة المنصورة الجديدة، بأنشطة: مطعم، وسوبر ماركت، ومحمصات، ومخبز، وكافتيريا، وأسماك، وخضراوات، وفاكهة.

تخصيص 5 منافذ بيع

أشار إلى أنه جرى تخصيص 5 منافذ بيع بالممشى السياحي «الكورنيش»، والممشى الجنوبي «المنطقة الفاصلة» بين المدينة والطريق الدولي الساحلي حق انتفاع سنوي لمدة عامين، وكذلك كافيتريا مبنى الجهاز بمساحة 100 متر مربع بنشاط بيع المأكولات والمشروبات بمقابل انتفاع لمدة عام واحد، بجلسة مزاد علني.