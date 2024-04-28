«المنصورة الجديدة» ينفي تخصيص قطع أراضٍ بنشاط «كمبوندات سكنية»

نفى جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، تخصيص قطع أراضٍ بنشاط «كمبوندات سكنية» في المرحلة الثانية بالمدينة حتى الآن لأي مستثمر أو شركة من شركات التطوير العقاري، وذلك ردا على استفسارات المواطنين بشأن وجود مشروعات سكنية في المرحلة الثانية بالمدينة.

وطالب جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، المواطنين بالرجوع إلى الإدارات المختصة في جهاز المدينة لتقديم استفساراتهم قبل التعاقد.

كما طالب جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، المواطنين بالرجوع إلى الإدارات المختصة بجهاز المدينة، لتقديم استفساراتهم قبل التعاقد حتى يحصلوا على المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية، ولا يقعوا فريسة لأي عمليات نصب أو احتيال، وذلك حرصا من جهاز المدينة على حقوق المواطنين وحماية لاستثماراتهم.