شاب يفقد حياته بعد 100 ساعة شغل.. كيف يؤدي العمل المتواصل للموت؟

100 ساعة عمل في الأسبوع لمدة 3 أسابيع متتالية بأحد البنوك بالولايات المتحدة الأمريكية، كانت كفيلة لإنهاء حياة شاب إثر تعرضه لجلطة بالشريان التاجي، ليفارق ليو لوكيناس البالغ من العمر 35 عامًا، الحياة، تاركًا خلفه زوجة وطفلين صغيرين، بعد عمله في أحد البنوك الأمريكية، على الرغم أنه لا يعاني من أي أمراض.

الدكتور محمد سلامة أخصائي أمراض القلب، تحدث لـ«الوطن»، عن الأسباب التي قد تسبب وفاة الشباب في أثناء عملهم، موضحًا أن هذا يحدث حسب طبيعة العمل والعامل، فهناك فئة يجب عدم تخطيها 8 ساعات عمل يوميًا، وهي أصحاب الأمراض المزمنة، إذ لا بد أنّ يبتعدوا عن الأعمال التي يوجد بها ضغط عصبي.

أسباب وفاة الشباب أثناء العمل

وفاة الشباب في أثناء ساعات العمل الطويلة يحدث أيضًا للذين يعانون من الضغط والسكر إضافة إلى المدخنين، فتلك الفئات معرضة للإصابة بالجلطات التي قد تؤدي إلى الوفاة، بحسب ما ذكره أخصائي أمراض القلب، مؤكدًا أن عدد ساعات العمل الطويلة للأشخاص غير المدخنين ولا يعانون من أمراض مزمنة، قد لا يصيبهم بأي أمراض مفاجئة.

وينصح الدكتور محمد سلامة، بعدم تجاوز 48 ساعة عمل في الأسبوع، من أجل تفادي أي مشاكل صحية تطرأ نتيجة ضغط العمل، محذرًا المدخنين بشراهة من الاستمرار في العمل لأكثر من 8 ساعات يوميًا.

عملية مصرفية بملياري دولار السبب

ويذكر أنّ الشاب ليو لوكيناس الذي رحل نتيجة العمل لساعات طويلة، كان يعمل لعدة أسابيع في عملية مصرفية قيمتها ملياري دولار، وانتهى منها قبل 3 أيام فقط من وفاته.