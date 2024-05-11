أسعار الخضراوات اليوم السبت 11-5-2024 في الأسواق.. البصل بـ18 جنيها

شهدت أسعار الخضراوات اليوم السبت 11-5-2024 في الأسواق المختلفة، حالة من الاستقرار، إذ سجل كيلو الطماطم اليوم 9 جنيهات، وكيلو البطاطس 13 جنيهاً، وتختلف أسعار الخضراوات قليلا وفقاً للمنطقة السكنية.

وتستعرض «الوطن» أسعار الخضراوات اليوم حسب التحديث الأخير لها عبر بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء، «سعر بيع للمستهلك».

أسعار الخضراوات اليوم

وجاءت أسعار الخضراوات اليوم السبت 11-5-2024 في الأسواق، كالتالي:

- سعر كيلو الطماطم: 9 جنيهات.

- سعر كيلو البطاطس: 13 جنيها.

- سعر كيلو الليمون البلدي: 25 جنيها.

- سعر كيلو الملوخية: 16 جنيها.

- سعر كيلو ليمون أضاليا: 17 جنيها.

- سعر كيلو اللفت: 6 جنيهات.

- سعر كيلو الكوسة: 14 جنيها.

- سعر الكرنب «الواحدة»: 19 جنيها.

- سعر كيلو القلقاس: 26 جنيها.

- سعر القرنبيط «الواحدة»: 19 جنيها.

- سعر كيلو الفلفل الرومي: 13 جنيها.

- سعر كيلو الفلفل الحامي: 13 جنيها.

- سعر كيلو السبانخ: 17 جنيها.

- سعر كيلو الخيار الصوب: 14 جنيها.

- سعر كيلو الخبيزة: 6 جنيهات.

- سعر كيلو الجزر الأصفر: 12 جنيها.

- سعر كيلو البطاطا: 10 جنيهات.

- سعر كيلو الباذنجان عروس: 12 جنيها.

- سعر كيلو الباذنجان الرومي: 11 جنيهات.

- سعر كيلو الباذنجان الأبيض: 12 جنيها.

- سعر كيلو البصل: 18 جنيها.