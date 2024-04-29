أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم.. «الطماطم تبدأ بـ3.5 جنيه»
كتب:
سعيد رمضان
09:04 ص | الإثنين 29 أبريل 2024
أسعار الخضروات اليوم
استقرت أسعار الخضروات اليوم الاثنين في سوق العبور وعدد من الأسواق، وترصد السطور التالية سعر الخضروات اليوم وفق آخر تحديثات سوق العبور.
أسعار الخضروات اليوم بسوق العبور
- استقرت أسعار الطماطم اليوم بسوق العبور لتتراوح بين 3.5 إلى 6.5 جنيه للكيلو.
- استقرت أسعار بطاطس اليوم بسوق العبور لتتراوح بين 5 إلى 11 جنيها للكيلو.
- استقرت أسعار بصل اليوم بسوق العبور لتتراوح بين 7 إلى 21 جنيها للكيلو.
- استقرت أسعار كوسة اليوم بسوق العبور لتتراوح بين 5 إلى 8 جنيهات للكيلو.
أسعار الجزر اليوم
- استقرت أسعار الجزر اليوم بسوق العبور لتتراوح بين 3 إلى 4.5 جنيه للكيلو.
- استقرت أسعار الفاصوليا اليوم بسوق العبور لتتراوح بين 6 إلى 12 جنيه للكيلو.
- استقرت أسعار الفلفل الرومي البلدي اليوم بسوق العبور لتتراوح بين 5 إلى 11 جنيها للكيلو.
- استقرت أسعار الخيار البلدي اليوم بسوق العبور لتتراوح بين 4 إلى 7 جنيها للكيلو.
- استقرت أسعار الباذنجان البلدي اليوم بسوق العبور لتتراوح بين 3.5 إلى 6.5 جنيه للكيلو.