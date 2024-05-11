كيفية تقديم طلب فتح حساب ببنك مصر.. ببلاش وأنت في بيتك

يقدم بنك مصر العديد من الشهادات والحساب المصرفية المميزة للعملاء، كما يمكن الاستفادة من بعض خدمات بنك مصر دون الذهاب لفرع البنك، وترصد «الوطن»، في السطور التالية، كيفية تقديم طلب فتح حساب أون لاين في بنك مصر، وشروط التقديم والمزايا.

كيفية تقديم طلب فتح الحساب أونلاين

يتم الدخول لتطبيق البنك وإدخال البيانات المطلوبة واختيار نوع الحساب المناسب للعميل، ثم يتم في الخطوة التالية تحديد الفرع وموعد الزيارة لإتمام إجراءات تفعيل الحساب، وفي الخطوة الأخيرة يتم التوجه للفرع ببطاقة الرقم القومي للتوقيع و الحصول علي رقم الحساب.

شروط التقديم على طلب فتح الحساب ببنك مصر

الخدمة متاحة فقط للأفراد المصريين من 16 عاما فأكثر ممن ليس لديهم حساب مصرفي باسمه قائم طرف بنك مصر، وأن يكون العميل مقيم داخل جمهورية مصر العربية وأن يكون لديه بطاقة رقم قومي ساريه الصلاحية، كما أن الخدمة غير متاحة لطلب فتح حساب بموجب توكيل أو على سبيل الهبة.

مزايا خدمة طلب فتح حساب أون لاين

يمكن فتح الحساب مجانا بدون مصاريف، ويتم الاﺷﺘﺮك ﺑﻤﺤﻔﻈﺔ ﺑﻨﻚ ﻣﺼﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ BM Wallet والخدمة الصوتية مجاناً، كما يمكن إصدار بطاقة خصم فوري مجاناً بدون مصاريف، بجانب استخدام ﺧﺪﻣﺔ الإﻧﺘﺮﻧﺖ اﻟﺒﻨﻜﻲ BM Online ﻣﺠﺎﻧًﺎ للقيام ﺑﺪﻓﻊ اﻟﻔﻮاﺗﻴﺮ، وﺗﺤﻮﻳﻞ الأﻣﻮال، وﺷﺮاء اﻟﺸﻬﺎدات، واﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺰاﻳﺎ اﻷﺧﺮى، كما أن الشخص للانتظار لا يحتاج في الفرع، فيمكن حجز زيارته في الموعد المناسب له.