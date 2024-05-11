تداول 13 ألف طن بضائع متنوعة و867 شاحنة بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة 7 سفن، وتم تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 867 شاحنة و75 سيارة.

وشملت حركة الواردات 4500 طن بضائع، 380 شاحنة و65 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 8500 طن بضائع، و487 شاحنة و10 سيارات.

كما يستعد ميناء سفاجا اليوم، لاستقبال العبارة أمل، بينما تغادر السفينتان بوسيدون إكسبريس والحرية، فيما استقبل الميناء بالأمس 3 سفن وهي سينا والرياض وبوسيدون إكسبريس وغادرت العبارة أمل، كما شهد ميناء نويبع تداول 4250 طن بضائع و375 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لـ4 سفن، كما سجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1800 راكب.