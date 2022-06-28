لاعب مصري يحطم الرقم القياسي ويحصد بطولة العالم للقوة البدنية

هنأ الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، الطالب عمر أشرف محمد، بالفرقة الرابعة بكلية التربية، لحصوله على المركز الأول والميدالية الذهبية وأحسن لاعب في العالم في بطولة أوروبا المفتوحة للقوة البدنية، والتي عقدت في الفترة من 22 إلى 26 يونيو 2022 بالمجر، كما استطاع الطالب كسر الرقم القياسي لمجموع الرفعات 720 كجم.

عميد الكلية: الجامعة تدعم المتفوقين رياضياً

وأشار الدكتور محمد أنور، عميد كلية التربية جامعة الإسكندرية، أن الكلية دائمًا ما كانت تدعم طالبها المتفوق رياضياً عمر أشرف، وتقدم كافة التسهيلات لمشاركته في المسابقات العالمية ورفع اسم مصر وجامعة الإسكندرية فى المحافل الدولية.

مهارات وبناء علاقات جديدة

وتؤمن جامعة الإسكندرية بأن الأنشطة الطلابية هامة لتثقيف الطالب، وتُكسب المشاركة في الأنشطة الطلاب مهارات جديدة وبناء علاقات جديدة وتكوين شخصية الطالب المتكاملة المتوازنة، كما تكشف عن مواهبهم وقدراتهم ومن ثم صقلها وتنميتها.

الأنشطة الطلابية في جامعة الإسكندرية

وتتنوع النشطة الطلابية التي يمارسها طلاب جامعة الاسكندرية بين العلمية ، الرياضية، والكشفية، الفنية، والاجتماعية، والرحلات، بالاضافة إلى نشاط الأسر والقادة الاجتماعيين، ويتاح لجميع الطلاب المشاركة في تلك الأنشطة وتشجع سياسات الجامعة جميع الطلاب على ذلك.

كما تقدم جامعة الإسكندرية، بحسب بيانها، لهم الدعم اللازم لذلك بالإضافة إلى توفير الجوائز للمسابقات التي تنظم في كل نشاط، كما تحرص الجامعة على المشاركة التنافسية في هذه الأنشطة على مستوى الجامعات المصرية والعالمية.