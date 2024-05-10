رحلة معاناة لاعب المحلة مع مرض نادر أصيب به.. كيف تحول إلى «ميزة»؟

سنوات من المعاناة النفسية مع المرض، بدأت منذ عمر الـ9 سنوات، جعلت شعره يتساقط كل فترة، لكنها لم تؤثر على مستواه الفني، حتى وصل إلى الـ24 عامًا، وبات ضمن الأسباب الرئيسية لصعود غزل المحلة إلى بطولة الدوري المصري الممتاز، وتحول المرض من مشكلة نفسية إلى ميزة تبرز شكل المدافع عمرو الجزار، بعد حالة الدعم الكبيرة من الجمهور، وتشبيهه بالصخرة وائل جمعة.

يروي «الجزار» لـ«الوطن» رحلته مع المرض التي بدأت أثناء دراسته بالمرحلة الابتدائية، وقتها كان يلعب بقطاع الناشئين بفريق الإسماعيلي، ونجح في الشفاء منه بعد أشهر من تناول الأدوية اللازمة، لكن عاد مرض الثعلبة مرة أخرى للمدافع المصري، وجعل شعره يتساقط بكثرة.

عودة مرض الثعلبة لـ«الجزار» جعل الأمر أكثر سوءًا من الناحية النفسية، بسبب تغير ملامح وجهه مع مرور الوقت، والأدوية التي تعالج المرض قد تسبب مشاكل صحية أخرى، فقرر الشاب ترك تلك الأدوية والتعايش مع الثعلبة.

عودة مرض الثعلبة مرة أخرى

«المرض رجعلي تاني بعد ما خفيت منه بـ 4 سنين، ماكنش مأثر عليا جسديًا خالص، ولا حتى على مستوايا في الملعب، لكن نفسيًا أنا كنت بتعب جدًا، وكنت بخاف حد يبصلي بطريقة مختلفة، لكن قررت أسيب الأدوية اللي فيها كورتيزون، لأنها ممكن تتعب القلب، وركزت في مشواري مع الكورة»، هكذا تحدث «الجزار» عن كيفية تركه للعلاج والتركيز داخل الملعب.

صعود عمرو الجزار للدوري المصري الممتاز

بداية موسم 2023، انتقل عمرو الجزار من نادي العبور إلى غزل المحلة، بقيمة مليون جنيه، ليبدأ رحلة الصعود إلى الممتاز، وفور اقتراب «زعيم الفلاحين» من تصدر المراكز الأولى، ظهر المدافع بأداء مميز، ولفت أنظار المحللين والجماهير.

دعم الجماهير لعمرو الجزار

تحول مرض «الجزار» من معاناة نفسية إلى ميزة عرف بها داخل الملعب، خاصة مع بداية دعم الجماهير الذين قاموا بتشبيهه بنجم الأهلي السابق وائل جمعة، الأمر الذي جعل مدافع المحلة سعيدًا: «شكلي بقى مميزني الملعب أكتر، والموضوع اتحول 180 درجة، لأن الناس بقت تقولي إحنا حابينك كده، وأنا مقتنع إن ربنا إذا حب عبد ابتلاه، لأن المرض غيرني وخلاني أقرب من ربنا».

رحلة عمرو الجزار بداية من الإسماعيلي

ويذكر أن عمرو الجزار بدأ رحلته الكروية مع الإسماعيلي لمدة 4 سنوات، ثم انتقل إلى نادي القناة ومكث 5 سنوات، ولعب بفريق النصر 4 سنوات، قبل أن ينتقل إلى العبور ويلعب موسمًا واحدًا، وأخيرًا يشارك الآن مع غزل المحلة، ولعب معهم 28 مباراة هذا الموسم.