محافظ القليوبية يتعاون مع البنك الدولي لتحسين المنظومة البيئية

اجتمع عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، مع عدد من أعضاء البنك الدولي لمناقشة تنفيذ عددٍ من المشروعات البيئية بالمحافظة، في إطار مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، الذي يهدف إلى تقليص انبعاث ملوثات الهواء والمناخ من القطاعات الحيوية ومكافحة تلوث الهواء في القاهرة الكبرى، عن طريق إنشاء مجمع متكامل لإدارة المخلفات بمدينة العاشر من رمضان لخدمة محافظتي القاهرة والقليوبية، إضافة إلى غلق المدفن الصحي بأبي زعبل وتحويله إلى حدائق خضراء وتطوير منطقة العكرشة وتحويلها إلى منطقة صناعية متطورة وتقنين وضع أصحابها، بالإضافة إلى إنشاء محطة وسيطة وخط لتدوير القمامة بقرية مرصفا لتخدم مركز ومدينة بنها .

تطوير منطقة العكرشة بالخانكة يمثل خطوة مهمة نحو التنمية المستدامة

وأضاف الهجان خلال الاجتماع، أن تطوير منطقة العكرشة بالخانكة يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة في المحافظة، مشيرا إلى إنشاء محطة مياه شرب بطاقة 200 لتر في ثانية، لتوفير احتياجات المنطقة من المياه النظيفة، وإنشاء محطات معالجة الصرف الصناعي: لحماية البيئة من التلوث وإنشاء محطات وسيطة لنقل البضائع: لتسهيل حركة النقل والتجارة وإنشاء مراكز تدريب وبنوك وخدمات: لتوفير فرص العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وجذب الاستثمارات في قطاعات متنوعة: مثل الصناعة والخدمات اللوجستية والخدمات والبيئة والطرق والكهرباء والمياه والصرف، لافتا إلى أن محطة مرصفا ستُساهم في تقليل كمية المخلفات المُرسلة إلى المدافن الصحية، وخلق فرص عمل للشباب، وجذب الاستثمارات إلى هذا المجال.