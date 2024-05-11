4 حيل لإزالة بقع الصلصة من الملابس بسهولة.. «تخلصي منها في دقائق»

بقع صلصة الطماطم من أكثر بقع الملابس العنيدة التي تعاني ربة المنزل عند إزالتها، وإن تركت أثرًا تعطي مظهرا غير لائق للشخص وتسبب له الإحراج، لذا نستعرض في التقرير التالي، 4 حيل يمكن للسيدات اتباعها للتخلص منها بسهولة.

يُمكن لربة المنزل تجربة 4 مكونات متوفرة في كل بيت، لإزالة بقع الصلصة من الملابس بسهولة، وفقًا لما ذكره موقع thespruce، كالتالي:

الملح وصودا الخبز

يمكن استخدام الملح وصودا الخبز بالطريقة التالية:

امزجي نسبا متساوية من الملح وصودا الخبز، ثم ضعي مقدارا قليل من الماء على المزيج لصنع عجينة.

ضعي العجينة على البقعة وافركيها بأصابعك.

اغسلي الملابس بالطريقة المعتادة وكرري الخطوات السابقة في حال لا زالت البقعة متواجدة.

الصابون السائل

يمكن التخلص من صلصة الطماطم بالصابون السائل بالطريقة الآتية:

امسحي صلصة الطماطم الخارجية.

امزجي مقدارا من الصابون السائل الخالي من المواد الكيميائية مع الماء الدافئ لتشكيل رغوة.

ضعي الرغوة على البقعة بالاستعانة بقطعة قماش.

امسحي الرغوة بقماشة جافة.

عصير الليمون والخل

امسحي بقعة صلصة الطماطم بقطعة قماش دون الضغط عليها.

افركي البقعة بشريحة من الليمون أو بإسفنجة مغمورة بعصير الليمون والخل.

اشطفي الملابس بالماء، وجففيها تحت أشعة الشمس المباشرة.

الكحول والمنظف

ضعي الملابس في وعاء مناسب وصبي كمية من الماء المغلي بسرعة على البقعة.

امزجي ½ ملعقة صغيرة من أي منظف مع لتر من الماء الدافئ.

انقعي الملابس في المحلول لمدة ربع ساعة إذا استمرت البقعة.

اشطفي الملابس بالماء واستخدم إسفنجة مبللة بالكحول لفرك البقعة، ثم اغسلي الملابس كالمعتاد.

نصائح عند إزالة صلصة الطماطم

يُمكنك اتباع عديد من النصائح التي تُسهل إزالة صلصة الطماطم من الملابس، ومنها: