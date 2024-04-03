ضخ 72 طن سكر مدعم بسعر 27 جنيها للكيلو في الجيزة

شهد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم، اصطفاف سيارات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية «الشركة الوطنية للتبريدات والتوريدات»، لضخ 72 طن سكر مدعم، بسعر 27 جنيهاً للكيلو بمراكز ومدن المحافظة، في إطار تلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين، وتوفير كل السلع الأساسية والاستراتيجية، وتقديم أوجه الدعم للأسر الأولي بالرعاية والأكثر احتياجا لتوفير حياة كريمة لهم.

توفير السلع الغذائية بأسعار مدعمة للمواطنين

وتفقد محافظ الجيزة 6 سيارات محملة بالسكر المدعم لتوزيعها على مراكز ومدن وقرى منشأة القناطر وأوسيم والصف والعياط وأبو النمرس وأطفيح، وذلك بسعر 27 جنيها للكيلو، استكمالا لما يتم ضخه دوريا بالمعارض والمنافذ السلعية في إطار جهود الدولة.

تكثيف الحملات التفتيشية لمتابعة منظومة الأسعار

وكلف محافظ الجيزة رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق الكامل مع مديرية التموين والجهات المعنية والتعاون في عملية توزيع السكر علي المواطنين بسهولة ويسر، موجها بتكثيف الحملات التفتيشية لمتابعة منظومة الأسعار وتوافر السلع بكميات كافية أمام المواطنين والتأكد من التزام التجار بالإعلان عن الأسعار المخفضة ومراقبة عملية تداول السلع بالأسواق .

استمرار ضخ كميات إضافية من السلع

وبعث محافظ الجيزة رسالة طمأنة للمواطنين، أكد فيها على توافر كافة السلع الأساسية والاستراتيجية مع استمرار ضخ المزيد من الكميات الإضافية من السلع بالمنافذ والأسواق لتلبية احتياجات المواطنين.

وثمن محافظ الجيزة الدور الحيوي والرائد لقواتنا المسلحة ممثلة في جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، مقدماً الشكر لمدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتبريدات والتوريدات، لدعمهم جهود الدولة مؤكداً على استمرار التنسيق الكامل مع الجهاز لزيادة عدد المنافذ المتنقلة لتغطية كل أرجاء المحافظة لإتاحة جميع أنواع السلع الغذائية والأساسية أمام المواطنين.