تقدر في 10 أيام.. «حياة كريمة» تطلق مبادرة لدعم طلاب الثانوية العامة

أعلنت مؤسسة حياة كريمة، استعدادها لبدء مراجعات الثانوية العامة من خلال مبادرة «تقدر في 10 أيام»، وهي مبادرة موجهة لطلاب الثانوية العامة تستهدف تقديم الدعم التعليمي والمعنوي لهم قبل امتحانات نهاية العام الدراسي.

مراجعات الثانوية العامة

وأشارت حياة كريمة في بيان لها إلى أن المبادرة ستكون بالتعاون بين مؤسسة حياة كريمة ومؤسسة ڤودافون مصر لتنمية المجتمع، لافتة إلى أن مراجعة المناهج ستكون متاحة على الموقع الرسمي لحياة كريمة، بالإضافة إلى إتاحة أبليكيشين تعليمي.

مبادرة تقدر في 10 أيام

جدير بالذكر أن مؤسسة حياة كريمة، أطلقت مبادرة تقدر في 10 أيام، العام الماضي، انطلاقا من إيمانا بأهمية دورها المجتمعي تجاه كافة الفئات المستهدفة وخاصة الشباب الذين هم الأساس في تكوين مؤسسة حياة كريمة واستكمالا لدور المؤسسة في محور بناء الإنسان وخاصة قطاع التعليم.