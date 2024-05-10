تحذير من عادة شائعة بين الطلاب في الامتحانات.. لا تفعل هذا الأمر

لم ينته القلق والتوتر الذي يُلازم الطلاب حتى بعد الدخول إلى اللجنة، بل يزداد ويُصاحبه قلة التركيز وقلة الثقة في النفس، ويبدأ في التشتت، وعدم القدرة على الإجابة وتحصيل درجات جيدة ما يجعلهم يقعون في أخطاء عدة، وتغيير إجابتهم دون داعٍ، لذا توجد عادة شائعة بين جميع الطلاب وقت الامتحان حذر منها الدكتور مهاب مجاهد، استشاري الطب النفسي عبر حسابه الخاص بمنصة التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، نستعرضها في السطور التالية.

تحذير من عادة شائعة في الامتحانات

وقال استشاري الطب النفسي:- «متغيرش إجابتك جوه الامتحان من غير سبب واضح»، والمعني بالسبب الواضح هو قراءة السؤال بشكل خاطئ، أو رؤية رقم غير واضح، هنا يصلح تغيير الإجابة، لكن عدا ذلك لا تقوم بتغيير إجابتك، خاصةً حال الامتحان الاختيار من متعدد «mcq»، لأن في الامتحانات يقوم الطالب باختيار الإجابة بـ 3 طرق.

الطريقة الأولى هي الاختيار المباشر بمعنى قراءة الطالب الاختيارات كاملة، ويوجد بينهم اختيار مباشر وواضح أنه الصحيح، أما الطريقة الثانية هي الاستبعاد بمعنى أن هناك اختيار غير واضح أنه الصحيح، وفقً لـ استشاري الطب النفسي.

التفكير الزائد

أما الطريقة الثالثة هي الطالب عجز عن معرفة الإجابة بطريقة المباشر أو طريقة الاستبعاد، فاحتاج للتفكير في الإجابة، وقام المخ باستخدام التفكير الصحي «التفكير العقلاني»، واستنتج الإجابة، في هذه الحالة «المخ هنا يقول للطالب دور على إجابة ثانية بسبب التوتر ونظام المؤامر، ويبدأ التفكير الزائد، وده بيخلي الطالب يشطب الإجابة الصحيحة ويختار الإجابة الخاطئة، وبهذه الطريقة يكون الطالب ضيع الدرجة ووقته في الامتحان»، حسب لاستشاري الطب النفسي.