بسمة بعد مشاركتها في مسلسل «Tyrant»: لن أتخلى عن حلم الوصول للعالمية

قالت الفنانة بسمة، إنها حققت نجاحا كبيرا في الوصول للعالمية، من خلال مسلسل Tyrant، والذي تتمنى إعادة تجربته مرة أخرى لأنه يضيف لمشوارها الفني.

وأضافت بسمة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنها لن تتخلى عن حلمها في المشاركة بهوليوود؛ ولكنها توقفت في السنوات الماضية عن المشاركة بأعمال فنية عالمية بسبب ابنتها ورغبتها في أن تكون بجانبها ومشاركتها في كافة أنشطتها ومراحل عمرها المختلفة، وخاصة أن العمل خارج مصر يستلزم السفر المتكرر في أغلب الوقت والذي لا يتناسب مع حياتها الأسرية والأمومة.

آخر أعمال الفنانة بسمة

يذكر أن آخر أعمال الفنانة بسمة مشاركتها في مسلسل مسار إجباري في الموسم الرمضاني الماضي، وتضمن 15 حلقة وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا، وشارك في بطولته كل من الفنانة صابرين، أحمد داش، عصام عمر، مي الغيطي، رشدي الشامي، جوري بكر، ياسمينا العبد، من إخراج نادين خان.