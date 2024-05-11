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مصر والأردن والإمارات ينفذون عملية إسقاط لأطنان المساعدات

كتب:

 محمد مجدى
09:32 م | السبت 11 مايو 2024
عدد من المساعدات المصرية لأهالى غزة

عدد من المساعدات المصرية لأهالى غزة

كثفت القوات الجوية المصرية طلعاتها اليومية بالتعاون مع نظيراتها من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوى لعشرات الأطنان من المساعدات الغذائية ومواد الإغاثة العاجلة على شمال قطاع غزة.

يأتى ذلك استمراراً للجهود المضنية التى تبذلها الدولة المصرية الداعمة للشعب الفلسطينى الشقيق، والتعاون مع كافة الأطراف والقوى الدولية لنزع فتيل الأزمة الراهنة والوصول إلى هدنة شاملة داخل غزة لإنهاء المأساة الإنسانية شديدة الصعوبة التى يواجهها الفلسطينيون بالقطاع.

وذلك بالتزامن مع تنفيذ عدد من الطلعات الجوية بالتعاون مع الدول الصديقة والشقيقة المشاركة فى التحالف الذى تقوده المملكة الأردنية الهاشمية، لإسقاط المساعدات على المناطق المتضررة شمال غزة.

يأتى ذلك ارتباطاً بالجهود والمساعى المصرية على كافة الأصعدة لاضطلاع المجتمع الدولى بمسئولياته تجاه إنفاذ المساعدات الإغاثية على غزة بصورة كافية ومستدامة والعمل على وقف الحرب ومنع اتساع دائرة الصراع فى المنطقة.

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بقلم  محمد مجدى