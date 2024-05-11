المنوفية تودع شاعر العامية أحمد الطحان عن عمر ناهز 33 عاما

وسط حالة شديدة من الحزن، ودع أهالي المنوفية، شاعر العامية أحمد عبدالسلام الطحان، بعد وفاته عن عمر يناهز 33 عاما، وشُيع جثمانه إلى مثواه الأخير بمقابر شبين الكوم بعد الصلاة عليه في مسجد حسام الدين عقب صلاة العشاء اليوم السبت، بحضور المئات من أهالي المحافظة، ومن المقرر أن يكون العزاء غداً الأحد بمنطقة البر الشرقي عند الكوبري الجديد بمدينة شبين الكوم.

نعي شقيقه على وسائل التواصل الاجتماعي

ونشر عمرو الطحان شقيق المتوفي على صفحته الشخصية فيس بوك قائلا: «توفي إلى رحمة الله تعالى أخي أحمد عبد السلام الطحان، نرجوا مِنْ مَنّ يستطع قراءة سورة الفاتحة والدعاء له بالرحمة والمغفرة وإنا لله وإنا إليه راجعون، ونرجوا إذا كان أحمد مديناً لأحد؛ أن يتواصل معي أو مع أخيه حمدي ومن لا يريد التواصل أرجوا إبراء ذمته أمام الله من أي دين».

قصة الشاعر أحمد الطحان

تخرج الشاعر أحمد الطحان في كلية هندسة البترول والتعدين جامعة السويس عام 2013، واشتهر ببكتابة شعر العامية، وحصل على جائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية في دورة 2019 في ديوانه الأول بعنوان «الضريبة 40%»، وبعد ذلك أصدر ديوانه الثاني بعنوان «الشكمجية» عام 2020، ثم ديوانه الثالث بعنوان «مش أنا خالص» عام 2021، وأخيرا أصدر ديوانه الرابع بعنوان «كروت فكة» عام 2022.

قصائده الشعرية

الشاعر الراحل له العديد من القصائد بالعامية المصرية مثل: «زينب – كانت عيني واجعاني – وسط البلد – ومش مضطر – سيبلي حاجة مُشرفة – محكيتش لحد – ألم مقبول – مكدبش عليكي – جاسوس – أعمل إيه - الحريف».