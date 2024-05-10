«الصدمة تخلق التغيير».. رسالة مؤثرة من ريهام عبدالغفور بعد وفاة والدها

منذ مرور 5 أشهر على وفاة والدها ابتعدت الفنانة ريهام عبدالغفور عن الأضواء أو حضور تكريمات عن أعمالها الفنية، حتى إنها اعتذرت عن بطولة عمل درامي في الموسم الرمضاني الماضي، إلى جانب عدم قدرتها على ممارسة حياتها بشكل طبيعي في هذه الفترة.

وكشفت ريهام عبدالغفور في رسالة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل «انستجرام» عن التغيير في حياة الإنسان من خلال حكمة تقول: «الصدمة تخلق التغيير الذي لا تختاره.. الشفاء يدور حول خلق التغيير الذي تختاره».

أول ظهور للفنانة ريهام عبدالغفور بعد وفاة والدها

وكان أول ظهور للفنانة ريهام عبدالغفور، منذ عدة أسابيع مع تكريم المركز القومي للمسرح والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي، للفنان الراحل أشرف عبدالغفور، والذي حضره عدد كبير من نجوم الفن ومحبيه من بينهم الفنان لطفي لبيب، أشرف زكي، والدكتور خالد جلال، محمد رياض، محمد أبو داود، وعدد كبير من الفنانين.