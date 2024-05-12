قبطان بحري وقدم لها شبكة الألماس.. معلومات عن زوج ابنة مصطفى كامل

احتفل الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، بحفل زفاف ابنته فرح في أحد الفنادق الكبرى بمنطقة وسط البلد.

وتألقت العروس، ابنة مصطفى كامل، بفستان زفاف لامع، بتوقيع المصمم أحمد العقاد، مع مكياج هادئ أبرز ملامحها، بأنامل زينة النجار، وتسريحة شعر منسدلة لصالون «ميدو راشد».

تفاصيل حفل زفاف ابنة مصطفى كامل

وحرص العروسان على التقاط الصور التذكارية، وذلك قبل دقائق قليلة من بدء حفل الزفاف، الذي عدد كبير من نجوم الوسط الفني المصري، على رأسهم مصطفى قمر ومدحت صالح.

ويستعرض «الوطن» في السطور التالية معلومات عن زوج ابنة مصطفى كامل، بحسب حساب العروس الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» وحديث الفنان مصطفى كامل من قبل في أحد اللقاءات التلفزيونية.

من هو زوج ابنة مصطفى كامل؟

- يدعى يوسف عبدالحكيم

- يعمل قبطانا بحريا

- تقدم لخطبة فرح ابنة الفنان مصطفى كامل في 2021.

- قُدم لها شبكة من الألماس في الخطوبة.

- اقتصر حفل الخطوبة على حضور أهل العروسين والأصدقاء في فيلا مصطفى كامل بالمهندسين.

- احتفل بعقد قرانه على ابنة نقيب الموسيقيين خلال الأيام الماضية في مسجد الشرطة.

- تألق خلال حفل الزفاف ببدلة من تصميم إسلام سعد.

- وجه مصطفى كامل رسالة له عقب عقد القران، قائلًا: «أنا أديتك أغلى حاجة في حياتي»

مصطفى كامل يتحدث عن ابنته فرح

الجدير بالذكر إن الفنان مصطفى كامل، تحدث من قبل عن ابنته «فرح» التي تخرجت من كلية الإعلام، رافضاً تماماً عملها بالفن، بل أمد أنه لا يرفض العمل الإعلامي لكنه لم يقبل بعملها كممثلة.