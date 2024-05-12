فوائد مذهلة للمشروم.. احرص على تناوله يوميا

نبات الفطر أو كما يطلق عليه «المشروم» يفضل البعض إضافته إلى العديد من الأطباق والأكلات خاصة الخضروات المقلية، لأنه يعطي مذاقا ونكهة مختلفة للطعام، دون أن يدرك البعض فوائده الصحية المتعددة.

الصوديوم والدهون يؤثران على صحة القلب

العديد من الفوائد الصحية، يحتوي عليها نبات الفطر عند استخدامه بشكل مستمر في إعداد مختلف الأطباق الشهية، خاصة أنه يحتوي على مستويات منخفضة من الصوديوم والدهون، إذ يؤثران على صحة القلب عن طريق رفع ضغط الدم، كما أنه يساعد في فقدان الوزن، وفق ما نشره موقع «مايو كلينك».

الفطر «المشروم» مصدر طبيعي للألياف، التي تعزز صحة الأمعاء من خلال تغذية البكتيريا الجيدة في الأمعاء، وبسبب تلك البكتيريا تعزز النواقل العصبية واستقرار الحالة المزاجية والتركيز على صحة الدماغ والصحة العقلية، فضلا عن الوقاية من الأضرار العصبية التي تؤثر على الدماغ.

فوائد نبات الفطر أو عش الغراب

ومن أبرز الفوائد التي يتمتع بها نبات الفطر أو المشروم «عش الغراب» أنه يحتوي على نسبة كبيرة من البروتين، كما أنه يعتبر بديل للأشخاص الذين لا يفضلون تناول اللحوم أو الدواجن، البيض، الخضروات، وفق ما أوضحه الدكتور محمد الحوفي أستاذ علوم الأغذية خلال حديثه لـ«الوطن».

نبات الفطر غني بالأملاح المعدنية والفيتامينات خاصة مجموعة فيتامين سي، ويحتوي على مستويات مرتفعة من الكالسيوم والبوتاسيوم، على حد تعبير «الحوفي»، مشيرًا إلى أنه يمكن تناوله للمساعدة في فقدان الوزن، وذلك لأن سعراته الحرارية قليلة ومذاقه جيد، ونصح بتناوله باستمرار.