مواعيد وأماكن تواجد سيارات المياه المتنقلة لخدمة العملاء بقرى ومراكز الشرقية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، عن تقديم خدمة العملاء من خلال سيارتها المتنقلة للمواطنين، خلال الفترة من اليوم السبت حتى الخميس المقبل، بدءا من الساعة 8 صباحا حتى الثانية عصرا.

مواعيد وأماكن تواجد سيارات المياه المتنقلة لخدمة العملاء بالمراكز

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، في منشور لها عبر الصفحة الرسمية بمنصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن مواعيد وأماكن تواجد سيارات المياه المتنقلة لخدمة العملاء، كالتالي:

مواعيد تواجد سيارة خدمة العملاء بنطاق قطاع مركز ديرب نجم

في قرية شوبك أكراش من يوم الثلاثاء إلى الخميس.

مواعيد تواجد سيارة خدمة العملاء بمركز أبو حماد

في قرية العباسة من يوم الثلاثاء إلى الخميس.

مواعيد تواجد سيارة خدمة العملاء بمركز الحسينية.

في قرية سماكين الغرب من يوم الثلاثاء إلى الخميس.

الخدمات التي تقدمها سيارات المياه المتنقلة لخدمة العملاء

وأكدت الشركة، أن سيارات خدمة العملاء المتنقلة، تحرص على تسهيل تقديم الخدمة للمناطق البعيدة والنائية، التي لم يجر تجهيز مراكز خدمة عملاء بها، بالإضافة لتقديم الخدمة لكبار السن والعملاء، ممن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء، مشيرا إلى أنها تقدم خدمات الشركة المختلفة، مثل «التعاقد على إدخال العدادات - شحن الكروت مسبوقة الدفع – سداد الفواتير - الاستعلام عن الفواتير – تقديم شكاوى).