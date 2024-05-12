«هيطلع زي المحلات».. طريقة عمل بلح الشام بالكريمة بدون بيض

بلح الشام من الحلويات الشرقية اللذيذة، التي يعشقها الصغار والكبار، ويمكن إعدادها في المنزل في وقت بسيط، ولا يشترط استخدام البيض، بل ثمة بعض المكونات البسيطة للحصول على نفس نتيجة الجاهز، بحسب الشيف نجلاء الشرشابي، في برنامج «على قد الإيد» بقناة «cbc sofra».

المقادير: 2 كوب من الدقيق ويفضل نخله عدة مرات.

كوب ونصف ماء.

ربع كوب عصير برتقال حسب الرغبة.

2 باكو فانيليا.

ربع كوب زيت نباتي.

ملعقة كبيرة من النشا لتعطي قرمشة لذيذة لبلح الشام.

رشة ملح بسيطة.

زيت بارد للقلي.

شربات تقيل أو متوسط، ويمكن استخدام عسل نحل.

لعمل الكريمة:

2 باكو كريم شانتيه بودر، أو يمكن استخدام الكريمة السائلة.

كوب ونصف حليب مثلج، أو يستبدل بالمياه المثلجة.

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة أو باكت فانيليا بودرة.

طريقة عمل بلح الشام بدون بيض: يمكن تحضير بلح الشام بدون بيض في خطوات سهلة وبسيطة، من خلال وضع بعض المكونات في الوعاء، كوب ونصف من المياه، وربع عصير البرتقال وربع كوب من الزيت، ووضعها على النار حتى ترتفع درجة حرارتها، ويضاف 2 كوب من الدقيق، وربع كوب من النشا، ورشة ملح ويقلب الخليط جيدا، حتى يحصل على عجينة متماسكة.

تقديم بلح الشام

بعد تماسك العجينة يتم وضعها في العجان وتشغيله، مع الضرب المستمر حتى تفقد درجة حرارتها العالية، ثم يضاف البيض والفانيليا، ثم يوضع في كيس حلواني ويشكل ويقلى في زيت على حوارة متوسطة، ثم يوضع في الشربات دقيقة، ويصفى من العسل الزائد ويقدم.

يمكن تقديمه سادة أو بحشوة الكريمة للحصول على طعم أغنى وألذ، إذ يمكن فتح بلح الشام باستخدام السكين، ووضع الحشوة بداخلة، ويمكن وضع قطع من الفاكهة.