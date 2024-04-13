طريقة عمل بلح الشام الصيامي دون بيض.. خطوات بسيطة وطعم لذيذ

يعد بلح الشام واحدا من الحلويات المميزة والمفضلة بالنسبة لكثيرين، يُقبلون على تناوله في المناسبات السعيدة ومنها الأعياد ويكون سببًا في تجمُّع الأسرة؛ لذا وتزامنًا مع حلول عيد الفطر المبارك 2024، وقضاء المسيحيين لفترة الصوم الكبير التي يمتنعون خلالها عن تناول الكثير من الأطعمة أبرزها الألبان والبيض، ولأن كثيرين لا يميلون إلى شراء مثل هذه الحلويات من الخارج ويفضلون إعدادها وتحضيرها في المنزل؛ نستعرض في السطور التالية طريقة عمل بلح الشام الصيامي دون بيض.

مكونات بلح الشام الصيامي دون بيض

وحول توضيح طريقة عمل بلح الشام الصيامي دون بيض، فإن عمل بلح الشام الصيامي في المنزل يحتاج إلى توفير مجموعة من المكونات بمقادير محددة، كالتالي:

كوب ونصف دقيق.

نصف كوب نشا.

كوبان ماء.

ملعقة فانيليا.

مكونات الشربات

ملعقتان شربات.

كوبان سكر.

كوب ماء.

فانيليا أو ماء ورد.

عصير.

نصف ليمونة.

طريقة عمل بلح الشام الصيامي

بعد تجهيز المكونات السابقة بالمقادير المحددة، فإن طريقة عمل بلح الشام الصيامي دون بيض تتمثل في اتباع الخطوات التالية، حسب تقرير عرضته قناة «CBC سفرة»:

خلط الدقيق والنشا والفانيليا في وعاء كبير. إضافة الماء تدريجيًا مع العجن حتى تصبح العجينة ناعمة ومتماسكة. تغطية العجينة وتركها ترتاح لمدة 30 دقيقة. تقسيم العجينة إلى كرات صغيرة متساوية الحجم. تسخين الزيت في مقلاة عميقة. قلي كرات العجينة في الزيت الساخن حتى تصبح ذهبية اللون. تصفية كرات بلح الشام على ورق مطبخ للتخلص من الزيت الزائد. مزج السكر والماء والفانيليا أو ماء الورد في قدر. وضع الشربات على نار متوسطة وتركه يغلي لمدة 10 دقائق. إضافة عصير الليمون إلى الشربات وتركه يغلي لمدة دقيقة أخرى. سكب الشربات الساخن على بلح الشام وتركه يتشرب. تقديم بلح الشام الصيامي باردًا والاستمتاع بمذاقه اللذيذ.

بلح شام صيامي يناسب مختلف الأذواق

وللحصول على مذاق أفضل لـ بلح شام صيامي يناسب مختلف الأذواق، هناك بعض النصائح التي يمكن اتباعها حسب الرغبة، وهي: