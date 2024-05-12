بسبب التضخم العالمي.. أعمال أكثر رواجا تساعدك في تحقيق دخل شهري إضافي

أدت الظروف الاقتصادية المتغيرة خلال الفترة الراهنة إلى سعي كثير من المواطنين حول العالم لبدء أعمال جديدة لهم إلى جانب أعمالهم اليومية، أو البدء بأعمال جديدة تماما من أجل مواجهة التحديات المادية التي يعانونها جراء حالة التضخم العالمية، لذا يبحث عدد كبير من الأفراد عن طرق أفضل وأسهل لزيادة الدخل من أجل تحسين الوضع المالي.

يجب تطوير مهاراتك الشخصية والمهنية

وأوضح موقع «CNBC» الإنجليزي، بأن أولى تلك الخطوات تعتمد في البداية بتطوير المهارة الشخصية أو المهنية، حيث يمكن تحسين المهارات مع اكتساب المهارات الجديدة من أجل فتح أبواب أمام الأعمال المختلفة ولزيادة دخلك، حيث نصح العديد من الخبراء بضرورة تطوير الشبكات الاجتماعية مع بناء علاقات مهنية قوية ذلك لاستكشاف مزيدا من فرص العمل حولك، ولتحقيق كسب مالي وفير.

كما شجع الخبراء بضرورة استثمار وقتك ومالك بشكل ذكي ووضع خطط مالية واستثمارات مدروسة مسبقا، حيث استثمر عدد كبير من المواطنين حول العالم أموالهم الإضافية في مشروعات أو أصول مالية أو بدأوا بالفعل في أعمال تجارية جديدة وصغيرة.

ولفت التقرير إلى أن 38% من الأمريكيين يهتمون بالعمل الحر، وبدأت نسبة كبيرة منهم العمل بشكل مستقل بدايات عام 2023، وفق استطلاع موقع Upwork المتخصص في الأعمال عبر الأنترنت، فيما يعمل نسبة كبيرة من المنضمين على البرنامج بشكل مستقل وبدوام كامل، وأخرين يعملون عليه بدوام جزئي كعمل جانبي.

واستعرض التقرير 3 أعمال وأنشطة إضافية يمكن القيام بها من أجل زيادة الدخل وفق الموقع وهي:

- ما يخص تحسين محركات البحث عبر الإنترنت

- تطوير الأمن السيبراني للشركات لمنع الاختراقات عبر الهاكرز.

- مجال التدريب أو الاستشارات بالقطاعات المختلفة سواء للأفراد أو الشركات.

- مجال السمسرة أو الاستثمار والتداول في الأسهم أو السندات أو العقارات.

- فكرة جيدة مبتكرة بإمكانها بدء مشروع جديد لك فيه تنمي مهاراتك لدى إدارة الأعمال