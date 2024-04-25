«جبران»: الدورة الـ50 لمؤتمر العمل العربي تهتم بالشروط اللائقة وكيفية توفير فرص عادلة

استقبل ستار دنبوس براك رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال العراق، وفد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة محمد جبران، المشارك في أعمال الدورة الخمسين لمؤتمر العمل العربي، المنعقد بالعاصمة العراقية بغداد.

وأثنى محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال لوفد اتحاد عمال مصر، وكل الوفود العربية المشاركة بالمؤتمر.

وأعرب جبران، عن سعادته بما يتضمنه جدول الأعمال من موضوعات مهمة، تستهدف التنمية المستدامة في الدول العربية من خلال أسواق عمل منتجة.

وقال «جبران»، إن الدورة الخمسين لمؤتمر العمل العربي، تهتم بشروط العمل اللائق، وكيفية توفير فرص عمل عادلة ومنصفة، وهو ما يتزامن مع رؤية القيادة السياسية في مصر، التي تعمل على تحقيق أجور عادلة للعاملين.

واتخذت عددا من الإجراءات من أجل تحقيق الحماية الاجتماعية، وأبرزها توحيد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاعين العام والخاص من أول مايو، بقيمة 6000 جنيه، وهو ما يؤكد توحيد الرؤى بين الدول العربية، فيما يخص ملف العمل والعمال.

الاتحاد العام لنقابات عمال مصر

قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن من أبرز الموضوعات المطروحة على جدول أعمال المؤتمر، ما يتعلق بأسواق العمل، تحت عنوان «نحو أسواق عمل منتجة ومستدامة في المنطقة العربية».

وأضاف أن المؤتمر يناقش من خلال هذه الرؤية التحديات، ويقترح مجموعة من السياسات والآليات، لتعزيز الانتقال نحو أسواق عمل منتجة ومستدامة.

يشارك بالمؤتمر 350 مشاركا ومشاركة من الوزراء، ورؤساء وأعضاء الوفود من منظمات أصحاب العمل والاتحادات العمالية من 21 دولة عربية، وممثلو الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، و ممثلو المنظمات العربية والدولية، وعدد من السفراء والشخصيات البارزة في جمهورية العراق

الجدير بالذكر أن المؤتمر يستعرض أساسيات ومبادئ العمل المنتج، للتأكيد على دور التعليم والتدريب في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

كما يسعي المؤتمر، إلى فتح آفاقًا جديدة للنقاش حول كيفية توفير فرص عمل عادلة ومنصفة في الاقتصاد الرقمي، وشروط العمل اللائق للشباب بالمنصات الرقمية «التحديات والتطلعات».

وتجري المناقشات حول أهمية المنصات الرقمية في توفير فرص العمل، مسلطاً الضوء على خصائص الاقتصاد الرقمي، و ضرورة التمكين الرقمي وتطوير المهارات اللازمة للتحول الرقمي.