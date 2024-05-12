قوافل لتوعية المواطنين بترشيد استهلاك المياه في الشرقية.. «تستمر 5 أيام»

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، تنظيم قافلة مائية في قرية المعالي بمركز ومدينة منيا القمح في الشرقية، وتستمر فعالياتها لمدة أسبوع بداية من اليوم حتى الخميس المقبل لتقديم خدمات الشركة لأهالي القرية واتساقا مع الرؤية المصرية لخطة التنمية المستدامة وتحقيق أهداف استيراتيجة مصر 2030 وتطبيقا لسياسة الشركة القابضة لتحقيق الأمن المائي ونشر سياسة التوعية.

وأكد المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي في الشرقية، أنّ القوافل المائية من أهم الأنشطة، حيث يتم التطبيق العملي للتوعية على أرض الواقع، وإشراك المواطنين في مسؤولية الحفاظ على المياه، والتعامل الأمثل مع شبكات الصرف الصحي، والتأكيد على أهمية ترشيد المياه في ظل التحديات التي تواجهها الدولة لسد العجز المائي والحفاظ على موارد الدولة، والتواصل الفعال من أجل التطوير المستمر في جودة الخدمات المقدمة من الشركة.

حملات طرق الأبواب للاطمئنان على جودة المياه

وأضاف عامر، أنّ فعاليات القافلة تستهدف المواطنين من جميع الأعمار ومختلف المستويات، وتتضمن توعية في المدارس وندوات بمساجد القرية وورش تعليم مبادئ السباكة الخفيفة، فضلا عن لقاءات مع الجمهور بشوارع القرية، وحملات طرق الأبواب للاطمئنان على جودة المياه وحل أي مشكلات إن وجدت من خلال فريق عمل متميز من قطاع المعامل والجودة وفرع الشركة بمنيا القمح وعمل غسيل للشبكات، بجانب تواجد سيارة خدمة العملاء بالقرية.