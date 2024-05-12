هل يحصل المؤمن عليه على معاش في حال نقصان مدته التأمينية أكثر من شهر؟

يحصل العديد من الموظفين المؤمن عليهم سواء في القطاع الحكومي أو الخاص على معاش بعد إتمام المدة التأمينية الخاصة بهم والتي تبلغ 120 شهرًا، أي بواقع 10 سنوات.

ماذا يحدث إذا كانت المدة التأمينية أقل من المستحقة بشهور قليلة؟

وهناك بعض الموظفين أو المؤمن عليهم تكون المدة التأمينية الخاصة بهم أقل من 120 شهرًا بحوالي شهر أو أكثر فهل تقوم التأمينات بحسابها سنة كاملة ويستحق عنها الحصول على معاش.

تحسب سنة كاملة

ووفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، تحسب الهيئة المدة التأمينية للمؤمن عليه إذا كانت أقل من عام على إتمام المدة القانونية لاستحقاق المعاش سنة كاملة، وبذلك يكون للشخص الحق في الحصول على معاش.

وفي ذات السياق، يُمكن للأبنة أن تحصل على منحتين زواج في حالة واحدة فقط وهي إذا كانت تجمع بين معاش الوالد والوالدة، وبذلك يُمكنها الحصول على المنحتين.